Poseł Lewicy: wykluczam współpracę z Konfederacją

Dariusz Wieczorek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wspólna lista opozycji do wyborów jest możliwa, współpraca z Konfederacją absolutnie nie - tak w "Rozmowie pod krawatem" mówił poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.

Opowiadał o możliwym scenariuszu na nadchodzące wybory. Przypomnijmy, do tego, by partie opozycji poszły razem do wyborów apeluje lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.



Dariusz Wieczorek zadeklarował, że osobiście jest za stworzeniem jednej listy, ale nie jest to jedyny możliwy scenariusz.



- Jestem osobiście za jedną wspólną listą, bo mam wrażenie - rozmawiając z wyborcami, że oni tego od nas oczekują. Czuję, że jest takie oczekiwanie. Aczkolwiek jeżeli to będą dwie czy trzy listy, to też w mojej ocenie jest to rozwiązanie, które jest do zaakceptowania, bo wszystko ma swoje plusy i minusy - mówi Wieczorek.



Dariusz Wieczorek mówił, że wspólną listę Lewica może stworzyć z Platformą Obywatelską, Polską 2050 Szymona Hołowni i PSL. Wykluczył współpracę z Konfederacją.