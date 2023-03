Na sprzęt szpital otrzymał z Ministerstwa Zdrowia 13 milionów złotych. źródło: https://www.facebook.com/SPSK2Pomorzany źródło: https://www.facebook.com/SPSK2Pomorzany źródło: https://www.facebook.com/SPSK2Pomorzany źródło: https://www.facebook.com/SPSK2Pomorzany źródło: https://www.facebook.com/SPSK2Pomorzany

Lekarze ze szpitala na Pomorzanach pobrali nerkę do przeszczepu przy pomocy robota da Vinci - to pierwszy taki zabieg w szpitalu.

Narząd pobrano od żywego dawcy - mama oddała nerkę swojemu synowi. To trzecie w kraju pobranie nerki z wykorzystaniem systemu robotycznego. Zrobili to urolodzy z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej PUM w Szczecinie.



Zabieg pobrania trwał trzy godziny. Oboje pacjenci czują się dobrze. Wkrótce zostaną wypisani do domu.



Da Vinci to sprzęt, dzięki któremu pacjenci operowani są bez otwierania powłok ciała. Przy jego użyciu w szpitalu na Pomorzanach wykonywane są również operacje ginekologiczne i onkologiczne.



Na sprzęt szpital otrzymał z Ministerstwa Zdrowia 13 milionów złotych.