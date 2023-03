Ważą się losy opłat za orliki w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Radni komisji sportu przeciwni propozycji urzędu w sprawie opłat za użytkowanie orlików.

Chcą, aby uchwałą "spadła" z najbliższej, wtorkowej sesji rady miasta. Po raz kolejny, bo pierwszy raz pojawiła się w styczniu. Dokument miał być poprawiony, nic takiego jednak się nie stało.



Urzędnicy tłumaczą, że przygotowana uchwała tylko doprecyzowuje istniejące już przepisy. Nie ma w niej cennika, bo ten pojawi się w rozporządzeniu, jakie wyda prezydent Szczecina. Według urzędu, opłaty dotyczyłyby dorosłych oraz zorganizowanych grup. Pokrywałyby koszty utrzymania infrastruktury i energii, a pieniądze trafiałyby do szkół.



Jednak radni komisji sportu zwracali uwagę, że owego cennika obecnie nie znamy, a wprowadzenie możliwości opłaty w efekcie może uderzyć we wszystkich użytkowników boisk, także tych najmłodszych. Radni sugerowali tu jednocześnie, że zamiast wprowadzać cennik za użytkowanie Miasto powinno wrócić do finansowania lokalnych animatorów sportu, którzy nadzorowaliby zajęcia na orlikach.