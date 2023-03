Eko-Strażak, czyli wsparcie dla OSP [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trzy miliony złotych trafi do Ochotniczych Straży Pożarnym w naszym regionie na nowy sprzęt i wyposażenie lokalnych jednostek. To wsparcie w ramach programu Eko-Strażak, który oficjalnie został dziś zainaugurowany w podszczecińskim Radziszewie.

Nowe dofinansowanie dla OSP, to uzupełnienie funkcjonującego już od kilku lat programu Mały Strażak.



- Eko-Strażak będzie przeznaczony do kupowania sprzętu, o który strażacy prosili, między innymi pralnic, między innymi detektorów, czujników, czyli całego sprzętu, którego im jeszcze brakuje. Choćby po to, żeby skutecznie korzystać z zakupionych wcześniej przez nich elementów - mówi wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.



Wnioski o dofinansowanie z programu Eko-Strażak można już od dziś składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



- Wnioski można składać od dzisiaj do 26 maja. Założyliśmy, że jedna jednostka w gminie będzie miała możliwość złożenia takiego wniosku. Kwota, którą może pozyskać dana jednostka to 50 000 złotych - mówi prezes funduszu Marek Subocz.



Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Funduszu w Szczecinie i w Koszalinie.