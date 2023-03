Kolejna edycja "Remizy". OSP ze wsparciem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

800 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację programu "Remiza".

To wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, między innymi na termomodernizację remiz - mówi prezes funduszu Marek Subocz.



- W tym roku zwiększyliśmy kwotę dofinansowania, w poprzednich latach było to do 30 tys. zł, dzisiaj mamy 40 tys. zł. Dzięki temu, ochotnicy mogą termomodernizować choćby swoje remizy, mogą też wymienić źródła energii, na energooszczędne i sprzyjające środowisku - tłumaczy Subocz.



To już czwarta edycja tego programu, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród samych strażaków - mówi wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.



- Korzystają, zapraszają i pokazują, w jaki sposób spożytkowali te środki, jak wyglądają te wyremontowane remizy. Proszą też o więcej, stąd kolejne edycje i środki przeznaczane dla strażaków - dodaje Golińska.



Wnioski można składać do 26 maja.