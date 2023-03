Jeden z najstarszych zabytków w Kołobrzegu doczekał się remontu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Rozpoczął się remont XIV-wiecznej Baszty Lontowej w Kołobrzegu.

Baszta znajduje się w samym sercu Kołobrzegu, przy ulicy Dubois. Przez lata należała do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a następnie trafiła w ręce prywatne i z każdym kolejnym rokiem popadała w ruinę.



Miasto odkupiło zabytek i postanowiło go uratować. Remont rozpoczął się z opóźnieniem, bo w trzech pierwszych przetargach nie udało się znaleźć firmy, która wykona prace za kwotę około 1 miliona złotych. Ostatecznie wykonawcę udało się wyłonić przy czwartym podejściu.



Rozpoczęte już prace obejmują zewnętrzną część budynku - mówi Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta.



- Renowację całej zewnętrznej elewacji, wymianę dachu i stolarki okiennej. Zostanie całość odnowiona, ściany będą zaizolowane. Co ważne, odsłonięte są już fundamenty i muszą być osuszone. Tam również izolacja musi zostać wykonana - mówi Kujaczyński.



Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem archeologicznym i potrwają do sierpnia.