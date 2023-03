Spektakl "Sprawiedliwi" w Książnicy Pomorskiej. "Wciąż pamiętamy!" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Historia Polaków, którzy ratowali Żydów, podczas II wojny światowej, opowiedziana poprzez muzykę, śpiew i literaturę.

Wczoraj w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej odbył się spektakl pt. "Sprawiedliwi" - oparty o wiersze takich poetów m.in. jak: Konstanty Ildefons Gałczyński czy Julian Tuwim. Do utworów poetyckich została napisana muzyka. Całość spinał głos lektora, który przybliżał wydarzenia z tamtego okresu.Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, to ważny temat - mówili mieszkańcy Szczecina: - Jest to piękna rzecz, że można coś takiego wysłuchać w Książnicy Pomorskiej. To pokazuje, że wciąż pamiętamy i żyjemy tamtymi dniami, gdy ratowaliśmy Żydów. - Interesuję się tematyką żydowską od lat, to przecież nasi starsi bracia, również w religii. Ich kultura i sztuka - literatura, muzyka, folklor żydowski - to po prostu uwielbiam. - Ten temat jest mi bardzo bliski, szczególne są te dźwięki muzyki żydowskiej.Do 2022 roku odznaczeniem "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" wyróżniono ponad 7 tysięcy Polaków.