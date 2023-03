Pogoń Szczecin zaczyna świętować swój jubileusz. Zaprasza wszystkich!

75. urodziny w kwietniu, ale Pogoń już dziś rozpoczyna świętowanie. Szczeciński klub zaprasza kibiców na "Spotkanie z historią".

Na stadionie przy Twardowskiego będą medaliści igrzysk olimpijskich z Pogoni oraz byli i obecni piłkarze i trenerzy Dumy Pomorza.Gwiazdą imprezy, jak mówi rzecznik prasowy Pogoni Krzysztof Ufland, będzie legenda klubu i były znakomity napastnik Marian Kielec.- Pan Marian ma już ponad 80 lat, niedawno obchodził swoje urodziny. Wciąż cieszy się świetną formą. Dla nas jest to fantastyczna informacja. Jest on w gronie zaproszonych na to spotkanie. Goście na stadionie będą więc mieli szansę na spotkanie z panem Marianem - najskuteczniejszym piłkarzem Pogoni Szczecin - zapowiada Ufland.Oprócz spotkań z piłkarzami i trenerami Pogoni, będzie wystawa klubowych pamiątek, giełda kolekcjonerów, a na najmłodszych kibiców czeka strefa gier z piłkarzami. Dzieci będą mogły zagrać w piłkarzyki, tenis stołowy czy FIFA 23.Sobotnie "Spotkanie z historią" rozpocznie się o godzinie 11:00 na trybunie C, w holu głównym stadionu przy Twardowskiego w Szczecinie. Wstęp jest bezpłatny.