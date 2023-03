Seminarium z Mistrzem Świata w boksie

Krzysztof Głowacki. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Mistrz Świata w boksie Krzysztof Głowacki udzieli dziś lekcji adeptom pięściarstwa.

Pochodzący z Wałcza bokser weźmie udział w Seminarium w Policach, gdzie spotka się z młodymi zawodnikami oraz dziećmi z domów dziecka i ośrodków wychowawczych. Będzie pokaz techniki bokserskiej i cenne rady dla przyszłych bokserów.



Mistrza Świata do Polic zaprosił jego kolega z ringu i trener klubu Sokół Team - Piotr Sokołowski, który zapewnia, że atrakcji podczas spotkania z Krzysztofem Głowackim nie zabraknie.



- Będzie trzygodzinne spotkanie, będą cenne uwagi, techniki. Będzie też sparing ze mną, będzie nasz trener i zrobi nam tarczę. Będzie naprawdę ciekawie. Warto posłuchać jego opowieści, jak do tego doszło, jakie ma plany, bo to jest fajny i wartościowy człowiek, dlatego też jest tutaj z nami - opowiada bokser.



Seminarium bokserskie z Mistrzem Świata Krzysztofem Głowackim rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali przy ulicy Cisowej w Policach