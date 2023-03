Udane "Spotkanie z historią" na stadionie Pogoni [ZDJĘCIA]

Pogoń rozpoczęła świętowanie jubileuszu 75-lecia klubu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pogoń rozpoczęła świętowanie jubileuszu 75-lecia klubu. Na stadionie przy Twardowskiego odbyło się Spotkanie z historią podczas którego kibice Granatowo-bordowych mogli poznać byłych i obecnych piłkarzy oraz trenerów Pogoni.

Największą gwiazdą imprezy był legendarny napastnik król strzelców rozgrywek o mistrzostwo Polski sprzed 60-lat Marian Kielec.



- Dla mnie Pogoń to była rodzina. Dla mnie Pogoń to klub, który w mieście wszyscy kochają. Byłem całe życie wierny Pogoni. Jestem z tego tytułu bardzo szczęśliwy i dobrze mi z tym. Graliśmy zawsze z zębem i za to nas kibice kochali, a mnie szczególnie, bo ja im pokazywałem, co umiem, a oni mi za to dziękowali. Bardzo jestem zżyty z kibicami Pogoni - przyznał Marian Kielec.



Najmłodsi fani Pogoni oprócz możliwości zrobienia zdjęć z piłkarzami i zebrania autografów mieli do swojej dyspozycji strefę gier gdzie odbywały się zacięte pojedynki tenisa stołowego czy też rozgrywano komputerowe mecze FIFA 23. Kibice oraz piłkarz Pogoni Sebastian Kowalczyk nie ukrywali swojego zadowolenia i radości.



- Bardzo się podoba, jest tak luksusowo i wszystko wygląda tak nowocześnie i bardzo, bardzo ładne. - Myślę, że to jest takie fajne przeżycie, że piłkarzy można z bliska zobaczyć, porozmawiać z nimi. - Tata mi robił zdjęcia, a Dąbrowski i inni piłkarzami robili autografy na koszulce i dostawałam kartki z autografami. - Bardzo nam się podoba, jest super impreza, poznaliśmy kawał historii Pogoni. Również chłopcy mieli super zabawę. Dzieci się wybiegały, wyszalały, a rodzice mieli chwilę wytchnienia. Poza tym spotkanie z piłkarzami no cud, miód i wszyscy szczęśliwi i zadowoleni z dzisiejszej imprezy. - Bardzo fajne wrażenia. Rzadko kiedy jest taka okazja czy to porozmawiać czy też zostawić jakiś autograf. Fajna inicjatywa ze strony klubu, myślę, że dla kibiców też to jest fajne i duże wydarzenie, więc super - mówili uczestnicy spotkania.



Gościem specjalnym imprezy była reprezentacja Polski do lat 16 trenera Rafała Lasockiego z piłkarzem Pogoni Szczecin, Adrianem Przyborkiem w składzie.