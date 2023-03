Po raz kolejny uhonorują dawców krwi

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W niedzielę ponad 100 dawcom z regionu zostaną wręczone odznaczenia "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Przyznawane są przez ministra zdrowia, a otrzymają je ci, którzy oddali minimum 20 litrów krwi i jej składników.



- Możemy w ten sposób nagrodzić i uhonorować dawców, którzy tak ofiarnie - poprzez swoje oddawanie krwi - pomagają wielu ludziom. Upoważnionych i zaproszonych zostało 180 honorowych dawców krwi - mówi Agnieszka Kuchcicka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.



Jednym z dawców, który takie odznaczenie już otrzymał jest 54-letni Jacek Schmidt ze Szczecina. Europejski rekordzista w oddawaniu krwi i jej składników przez 35 lat oddał jej ponad 200 litrów.



Jak sam mówi, nie ma nic piękniejszego, niż oddanie cząstki siebie, by uratować komuś życie.



- Gdy byłem mały, ciężko zachorowałem; wówczas krew mojego ojca przywróciła mi zdrowie. Dzięki temu do dzisiaj jestem zdrowy... Można powiedzieć, że mój tata dwa razy dał mi życie. Gdy się o tym dowiedziałem i zrozumiałem, o co tutaj chodziło, to od razu zdecydowałem się sam oddać krew na rzecz innych potrzebujących - podkreśla Schmidt.



Uroczystość, w której udział weźmie m.in. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki odbędzie się w niedzielę o godz. 11 przy ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, w Hotelu Wulkan w Szczecinie.



Na miejscu - w godz. 10-14 - stanie również ambulans dla tych, którzy będą chcieli oddać krew.