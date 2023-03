"Przyszłość to Polska." Spotkanie Artura Szałabawki z mieszkańcami Radziszewa [WIDEO]

Dotychczasowe sukcesy Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim, przyszłość Polski czy też zrealizowane inwestycje - to tylko niektóre z tematów, o których na spotkaniu z mieszkańcami i strażakami w Radziszewie rozmawiał dziś Poseł na Sejm RP - Artur Szałabawka.

Debata odbyła się w ramach cyklu spotkań pt. "Przyszłość to Polska" - mówił Artur Szałabawka.- To są konsultacje społeczne, to co tutaj się odbywa. My się wsłuchujemy w głos mieszkańców i na podstawie tego tworzymy program, który będziemy realizowali. My nie możemy pozwolić sobie na puste hasła, nasz program jest rzeczą świętą i musi zostać zrealizowany - przekonywał Szałabawka.Poseł przypominał także o inwestycjach, które do tej pory udało się zrealizować na Pomorzu Zachodnim.- Tutaj na Pomorzu Zachodnim mamy po pierwsze ciągle jeszcze jeden wielki plac budowy. I to jest dobrze... Ale idąc od góry naszego województwa - rozbudowa gazoportu, tunel pod Świną, dokończenie wszystkich aspektów związanych z S3, potężna fabryka polimerów w Policach, a w powiecie gryfińskim bardzo ważna elektrownia i dalsze funkcjonowanie powiększone o dwa bloki gazowe - tłumaczył Szałabawka.Spotkanie odbyło się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie w powiecie gryfińskim.