Młodzież trenowała z mistrzem. "Główka" w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieli szanse poznać osobiście legendę polskiego boksu i podszkolić swoje umiejętności pięściarskie - w Policach odbyło się otwarte seminarium bokserskie z Krzysztofem "Główką" Głowackim.

Pochodzący z Wałcza zawodnik to dwukrotny mistrz zawodowy świata WBO w wadze junior ciężkiej.W warsztatach uczestniczyła również młodzież z ośrodków wychowawczych i domów dziecka.- Seminarium z mistrzem świata, z człowiekiem, który osiągnął tak dużo w sporcie, to dla mnie świetna okazja, żeby się czegoś nauczyć. Wszystkie uniki rotacyjne, które pokazywał, ciosy sierpowe i podbródkowe, samodoskonalenie i przede wszystkim motywacyjna rozmowa z nim wpływają na to, że człowiek inaczej podchodzi do merytoryki treningu - mówił jeden z uczestników treningu.- W boksie najbardziej pracuje głowa. To nie jest łatwe, tu trzeba przechytrzyć przeciwnika, to są szachy, tylko, że w boksie, w ringu, w nogach, w rękach... Musisz przewidzieć, co przeciwnik zrobi, dlatego pokazałem tu parę akcji, żeby trochę zmylić przeciwnika - instruował Głowacki.Głowacki w swojej zawodowej karierze stoczył 36 walk z czego 32 wygrał.