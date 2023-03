W Koszalinie powstanie Wyższa Szkoła Straży Granicznej

Zostanie w nią przekształcony działający w mieście Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej.

.@szefernaker w #Koszalin: To ważne, że powstanie pierwsza w Polsce uczelnia, która będzie kształciła osoby chcące służyć w @Straz_Graniczna. Do Koszalina będą przyjeżdżali ludzie z całej Polski. Ludzie, którzy chcą służyć drugiemu człowiekowi i wiązać swoją karierę ze SG. pic.twitter.com/rdKYGLubfO — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) March 24, 2023

Jak mówił w siedzibie Ośrodka - koordynujący proces tworzenia nowej uczelni - wiceminister spraw wewnętrznych i poseł PiS, Paweł Szefernaker, to dodatkowe szanse rozwoju dla całego regionu.- Do Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie będą przyjeżdżali ludzie z całej Polski, którzy mają poczucie misji, pasji i służby. Przyjadą tu kadry z całego kraju, żeby móc kształcić nowych studentów. To tutaj powstaną kierunki studiów, których nie ma na żadnej innej uczelni w kraju - zaznaczył.Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, pułkownik Piotr Boćko wskazał, że na początku uruchomiony zostanie jeden kierunek studiów, ale w planach jest rozwój oferty kształcenia.- Młodzi ludzie będą mogli studiować na unikatowym kierunku - Bezpieczeństwo granicy państwowej. To trzyletni kierunek, który kończy się uzyskaniem stopnia młodszego chorążego Straży Granicznej i tytułu licencjata. Do dyspozycji są trzy specjalizacje, które odpowiadają głównym aktywnościom zawodowym naszej formacji: pionowi cudzoziemskiemu, operacyjno-śledczemu oraz granicznemu- wyliczał pułkownik Boćko.Projekt ustawy o powołaniu nowej uczelni w Koszalinie ma trafić do Sejmu jeszcze przed świętami wielkanocnymi.