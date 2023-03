Skutki wprowadzenia w Polsce waluty euro, lokalne problemy dotyczące m.in. infrastruktury drogowej i wsparcie Straży Pożarnej - to niektóre z tematów, które na spotkaniu z mieszkańcami Radziszewa poruszył poseł Artur Szałabawka.

- Waluta euro jest w tej chwili niemożliwa u nas do wprowadzenia. Wprowadzenie waluty euro prawdopodobnie w Europie może dojść do tego, że pieniądz stanie się wirtualny. A my zdecydowanie jesteśmy za wolnością i za wolnością wydawania pieniędzy w gotówce - podkreślił.



Wszystko w ramach cyklu spotkań społecznych, które mają pomoc w stworzeniu programu wyborczego.Poseł mówił m.in. o niebezpieczeństwach jakie wiążą się z wprowadzeniem waluty eurow chwilach, gdy za naszymi granicami jest wojna.Spotkanie odbyło się w siedzibie OSP w Radziszewie.