Znowu polecimy ze Szczecina do Modlina

Wraca połączenie lotnicze, na które czekali mieszkańcy regionu. Od dziś znów polecimy samolotem z lotniska Szczecin-Goleniów do podwarszawskiego Modlina.

Połączenie obsługuje linia Rynair. Kilka miesięcy temu, przewoźnik zrezygnował z tych kursów.Nie spodobało się to mieszkańcom regionu: - My chcemy, żeby te linie zostały na stałe. - Myślę, że takie rozwiązanie wszystko nam utrudni... Fajnie, gdyby to połączenie jednak zostało, bo chciałbym z niego jeszcze kiedyś skorzystać.W nowym rozkładzie udało się jednak połączenie przywrócić - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów im. NSZZ "Solidarność".- Wiemy, że każde połączenie w swojej początkowej fazie często było zawieszane na okres zimowy, po czym wracało na okres letni. Natomiast już w tym drugim czy trzecim roku funkcjonowania - jak w przypadku połączenia z Krakowem - zostawało już na cały rok - tłumaczy Domagalski.Pierwszy lot do Modlina o godz. 7:40. Podróż trwa godzinę.Z portu pod Szczecinem samoloty do Modlina będą latać pięć razy w tygodniu. Z Goleniowa do Warszawy możemy dolecieć również samolotami LOT-u.