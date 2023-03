Scenariusze Tuska znowu błędne. Gość RS: "Miało nie być niczego"

Tak nie można uprawiać polityki - mówił w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin publicysta Piotr Lisiewicz, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Polskiej".

Chodzi o Donalda Tuska, który na spotkaniach z wyborcami zaprzecza sam sobie. "Należy skończyć z węglem" - jeszcze niedawno apelował Tusk, teraz będzie za to: "otwierał kopalnie".- Jest to archaizm... Tak Donald Tusk mógł prowadzić politykę, w czasie gdy miał trzy główne telewizje za sobą. Dzisiaj, kiedy jest konkurencja między telewizjami, można obejrzeć "Wiadomości", można też "Fakty". Teraz jest więc trochę inna sytuacja - komentował Lisiewicz.Piotr Lisiewicz dodał, że manipulacje Donalda Tuska odzwierciedlają sondaże, w których nie ufa mu większość Polaków. Nie sprawdziły się także czarne prognozy, dotyczące sytuacji gospodarczej w Polsce.- Te opowieści o tym, że nie będzie węgla, gazu i nie będzie niczego... A jest węgiel, jest gaz. Nie są może tanie, ale wszystko to, co miało być najczarniejszym scenariuszem się nie sprawdziło. Widać takie elementy zawodu, ze strony tych osób, którzy to zapowiadały - podsumował Lisiewicz.W sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym w marcu - liderowi PO Donaldowi Tuskowi nie ufa aż 73 proc. ankietowanych.