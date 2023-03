Uciekał przed policją, wbił się autem w kamienicę przy ul. Firlika

Na miejscu interweniowały służby, dwie ranne osoby odwieziono do szpitala. źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Policyjny pościg, kierowca który stracił panowanie nad autem i wbił się w budynek oraz ewakuacja 60 osób, bo w wyniku uderzenia rozszczelniła się instalacja gazowa - sceny jak z sensacyjnego filmu rozegrały się przed południem w Szczecinie przy ulicy Firlika.

Jak informuje policja, mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli. Pościg skończył się na ścianie kamienicy - kierowca był pod wpływem alkoholu, w ogóle nie powinien wsiadać do samochodu, bo miał sądowy nakaz - i wreszcie: był poszukiwany.



