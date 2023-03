Mieszkańcy czekają na drogę kilkanaście lat. Wreszcie się doczekają

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Zaniedbany, zabłocony i dziurawy - tak wygląda obecnie łącznik między drogą wojewódzką nr 106, a dworcem kolejowym w Nowogardzie.

To bardzo popularny skrót w kierunku ulicy 700-lecia, z którego wszyscy korzystają - mówią mieszkańcy miasta. - Na drogę czekamy już około 15 lat. Bardzo często pokonuję tą drogę i jest w opłakanym stanie.



Z tej drogi korzystają nie tylko mieszkańcy, ale także kierowcy busów i autobusów PKS - mówi nowogardzki radny Marcin Nieradka. - Jest to miejsce bardzo reprezentacyjne, widoczne z okien przejeżdżających pociągów, które jeżdżą a to w kierunku Kołobrzegu, a to w kierunku Szczecina. Miejsce, które przez kilkadziesiąt lat czekało na remont, na doprowadzenie do jakiegoś wyglądu i doczekało się, a doczekało się dzięki środkom z rządowego programu Polski Ład.



Wsparcie z programu "Polski Ład" na przebudowę tej drogi to prawie 5 milionów złotych. Droga ma zostać oddana do użytku pod koniec 2024 roku.