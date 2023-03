Przedszkolaki dowiedziały się, jak dbać o swoje zęby [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jak często myć zęby, jak prawidłowo to robić i co jeść, by były zdrowe? Tego dowiedziały się dzieci z Europejskiego Przedszkola Niepublicznego Twórczej Aktywności Dziecka w Szczecinie.

Pogadankę z maluchami na te temat przeprowadziła Magdalena Stachel, Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.



Ile razy dziennie myjemy ząbki? Kto wie?

- Dwa razy. To jest absolutne minimum - odpowiadały dzieci.



- Kiedy zmieniamy szczoteczkę na nową?

- Kiedy już się zużyje.

- Pięknie, Bardzo dobrze.



- Jaki ten ząbek jest wesoły. Dlaczego ten ząbek jest wesoły?

- Bo nie ma dziury. Bardzo dobrze.



Magdalena Niegrebecka-Kukuła, która jest dyrektorem i organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne Twórczej Aktywności Dziecka podkreślała, że dzieci "po każdym posiłku w przedszkolu również myją ząbki i też o to dbamy". - Więc nawet jeżeli dziecko rano nie zdążyło, to po zjedzonym śniadaniu pierwsze co, po prostu myją zęby - zapewnia Niegrebecka-Kukuła.



Spotkanie odbyło się w ramach Wojewódzkiego Programu Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy, który realizuje sanepid.