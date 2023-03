Radni PiS: Uchwała o opłatach za Orliki nie zawiera kwot. "Taki czek in blanco"

Uchwała dotycząca Orlików dzieli przed wtorkową sesją Rady Miasta. Wedle jej zapisów, Prezydent Szczecina mógłby ustalić opłatę za korzystanie z boisk.

Tłumaczone jest to m.in. rosnącymi kosztami utrzymania obiektów.Ta uchwała nie zawiera najważniejszego - poziomu opłat, jakie miałyby obowiązywać na Orlikach - zauważa Krzysztof Romianowski, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości.- Taki czek in blanco. W sumie nie wiadomo na jaką kwotę. Nie wiadomo kto będzie najgorzej poszkodowany - mówi Romianowski.Uchwała dzieli również radnych rządzącej Szczecinem koalicji. Mamy nadzieję, że uda się wyłączyć ją z porządku obrad - mówi Rafał Niburski, przewodniczący klubu radnych PiS w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.- Nie wszyscy z klubu radnych Platformy Obywatelskiej chcą głosować tego typu uchwałę, więc w naszej opinii miejmy nadzieję, że jutro ta uchwała zostanie zdjęta i zie powróci nigdy w swoim kształcie - mówi Niburski.To będzie drugie podejście do przegłosowania tej uchwały w tym roku. W styczniu projekt został odesłany do wnioskodawcy w celu naniesienia uzupełnienia.