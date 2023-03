Wjechał w budynek w Szczecinie. Najnowsze informacje

Na miejscu interweniowały służby, dwie ranne osoby odwieziono do szpitala. źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Na pięć lat do więzienia trafi za wcześniejsze przestępstwa, za rajd po Szczecina dodatkowo odpowie przed sądem. To kierowca, który w niedzielę nie zatrzymał się do kontroli drogowej.