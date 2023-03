Chłodnia Gryf rozpoczęła produkcję energii elektrycznej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na dachu Chłodni Gryf zamontowano panele fotowoltaiczne.

W słoneczne dni z paneli chłodnia ma połowę dziennego zapotrzebowania na prąd - mówi Jerzy Dyrdał, prezes Centrum Logistycznego Gryf.



- 1200 paneli, co daje nam 400 kilowatów mocy. To jest jedna trzecia zużycia dobowego maszyn - mówi Dyrdał.



To dobry efekt współpracy wielu firm i instytucji - mówi Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Patrząc w wielu miejscach, jak często montaż finansowy dotyczy wielu rozmaitych instytucji, jak wiele rozmaitych osób, instytucji i firm często działa przy rozmaitych przedsięwzięciach, które są udane, to można tylko zachęcać i powiedzieć: współpraca daje dobre wyniki. Sięganie do rozmaitych źródeł finansowania. W tym wypadku współpraca, która dała ten efekt w postaci instalacji fotowoltaicznej - mówi Dobrzyński.



Centrum Logistyczne Gryf to nadal firma państwowa - mówi Dariusz Smoliński z Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.



- To jest świetny symbol tego, jak branża morska rozwija się w ostatnich latach. Jak zdolni menedżerowie są w stanie rozwijać spółki branży morskiej. Jest to też świetnym przykład synergii pomiędzy poszczególnymi podmiotami i instytucjami. Kiedy można w stu procentach wykorzystać tę okazję, możliwości i współpracę spółek państwowych - mówi Smoliński.



Chłodnia Gryf jest jedną z ostatnich spółek portowych w Szczecinie należących do polskiego kapitału.