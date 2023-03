Zmiany przy szczecińskim amfiteatrze. Spacerowicze się ucieszą

Będzie przejście przy Rusałce, obok szczecińskiego amfiteatru. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie przejście przy Rusałce, obok szczecińskiego amfiteatru. Miasto przesunie ogrodzenie Teatru Letniego. Od dawna domagali się tego spacerowicze.

Na swoim profilu portalu społecznościowego prezydent miasta napisał: "Wielokrotnie mnie pytaliście o dolne przejście. Deklarowałem, że będziemy szukać sposobu, by przejście przy Rusałce było możliwe. Tak też się stanie. Startują prace nad przesunięciem ogrodzenia. Tym samym, niebawem nie będzie przeszkód, by spacerować dolną ścieżką".



Kiedy to nastąpi i ile będzie kosztowało - szczegóły na razie nie są znane, ale jak się dowiedzieliśmy - od teraz jest miesiąc na projekt i potem prace. Czyli wszystko wskazuje na to, że ścieżka będzie otwarta na wakacje.



Przypomnijmy, że przebudowany amfiteatr w konkursie Property Design Awards już na początku roku uznano najlepszą przestrzenią publiczną w Polsce. Teraz ma szansą w końcu naprawdę taką się stać.