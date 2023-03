Goście RSnW: Polska gospodarka jest konkurencją dla Niemiec

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

To niemieccy politycy doprowadzili do tego, że Polska dotychczas nie otrzymała pieniędzy z KPO - tak mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór". Zrobiono to z przyczyn politycznych.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król dodaje, że działania Niemiec są motywowane dobrą sytuacją polskiej gospodarki, która stanowi konkurencję dla niemieckiej.



- Im będziemy silniejsi, im nasza gospodarka będzie silniejsza, im m.in. Niemcy będą dochodzili do wniosku, że jesteśmy konkurencją, jesteśmy zagrożeniem, gdzieś sobie stwarzamy przewagę, tym tutaj różnego rodzaju pola do szukania tej przewagi będą wykorzystywane. Do tego namawiam, żeby wyzbyć się jakiegoś takiego idealizmu - mówił poseł PiS.



Marek Jakubiak z Federacji dla Rzeczpospolitej zaznacza, że w tym wypadku Unia Europejska łamie wszelkie zasady.



- Bo jeżeli dzisiaj można komuś zabrać po prostu jego środki, podpisaną umowę kredytową, wniesione zabezpieczenia, złożony, plan wykorzystania, zatwierdzony plan i na samym końcu jest brak wypłaty funduszy, to szczerze mówiąc, to jest takie trochę na pograniczu przestępczego działania Unii Europejskiej - mówił Jakubiak.



Niemiecka gazeta "Der Spiegel" napisała, że dwóch europosłów niemieckich stoi za wstrzymaniem środków z KPO dla Polski.