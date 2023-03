Maria Kurek otrzymała honorowy tytuł "Mecenasa Osób Niepełnosprawnych"

Mat. YouTube / Rada Miasta Szczecin

Wyróżnienie za lata pracy i poświęcenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną - we wtorek w czasie sesji szczecińskiej Rady Miasta nadano Marii Kurek honorowy tytuł "Mecenasa Osób Niepełnosprawnych" za 2022 rok.

Dyrektor Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej podkreślała, że jej działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie współpracowników i ludzi dobrej woli.



- Ten tytuł dedykuję moim przyjaciołom, z którymi jestem od wielu lat. Osobom z niepełnosprawnością intelektualną, którzy przekazali mi takie wartości, których się nie spotyka tak na co dzień. To są niesamowici ludzie, uwierzcie mi. A jeżeli nie wierzycie, to zapraszam do naszego Stowarzyszenia. Dziękuję - mówiła Maria Kurek.



Wcześniej radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej niedawno doktor Marii Ilnickiej-Mądry, wieloletniej dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej i przewodniczącej zachodniopomorskiego sejmiku.