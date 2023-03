Radni nie będą zajmować się sprawą opłat za używanie orlików

Uchwała, która dawała możliwość wprowadzenia opłat za używanie orlików w Szczecinie, spadła z porządku obrad szczecińskiej Rady Miasta.

Ponieważ stało się to drugi raz, nie będzie dalej rozpatrywana w komisjach czy na kolejnych sesjach.Projekt dawał możliwość prezydentowi miasta, aby w rozporządzeniu ustalił stawki za korzystanie z orlików. Wedle urzędników, dotyczyłoby to zorganizowanych, komercyjnych grup, a opłaty trafiałyby do szkół na utrzymanie tej infrastruktury.Jednak zdaniem radnych PiS i KO istniało ryzyko, że dotknęłoby to także innych użytkowników boisk. Podnosili także, że w momencie głosowania nie będą wiedzieć, jaka jest tabela stawek.KO jest w koalicji z Prezydentem Szczecina, więc ostatecznie do głosowania w ogóle nie doszło.