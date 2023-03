Będzie to 10. edycja Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. źródło: https://stargard.eu

2 100 000 złotych dostaną stargardzianie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

O kwocie zdecydowali radni. Kolejna edycja Budżetu rozpocznie się najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja - wtedy mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty do realizacji.



Głosowanie rozpocznie się latem, a listę zwycięskich pomysłów poznamy najpóźniej we wrześniu.



