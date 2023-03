Bestia z Sulikowa usłyszała wysoki wyrok [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dożywocie dla bestii z Sulikowa za zabicie nastolatki spod Kamienia Pomorskiego.

Dawid J. usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia po odbyciu 35 lat kary.



Mężczyzna w maju 2021 roku zabił 18-letnią Magdę ze Świńca. 31-latek pod pretekstem pomocy wywiózł dziewczynę do lasu, gdzie ją zgwałcił i udusił. Ciało ukrył przy korzeniach drzew, przykrywając liśćmi. Po odnalezieniu ciała mężczyzna przyznał się do winy.



We wtorek wyrok w Sądzie Okręgowym przy ul. Kaszubskiej w Szczecinie odczytała sędzia Ewa Borucka.



- Wywiózł ją do lasu pomiędzy miejscowościami Sulikowo i Świniec, gdzie po uprzednim doprowadzeniu pokrzywdzonej do stanu bezbronności, w wyniku uderzenia pięścią w prawą skroń i w nos, doprowadził do obcowania płciowego z pokrzywdzoną. Po czym uciskając jej szyję doprowadził do rozedmy płuc, a następnie śmierci pokrzywdzonej w wyniku uduszenia gwałtownego. Następnie ukrył jej zwłoki w lesie - mówi sędzia Borucka.



Dawid J. nie stawił się na odczytaniu wyroku.



Mężczyzna był już wcześniej karany. W 2006 roku jako 14-latek zgwałcił i zamordował o rok młodszą od siebie koleżankę. Za to przestępstwo trafił do poprawczaka, z którego wyszedł po zaledwie czterech latach.