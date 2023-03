Spacer po falochronie możliwy tylko przy odpowiednim zabezpieczeniu

Falochron w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Czy spacer po falochronie zachodnim w kołobrzeskim porcie będzie możliwy? Uruchomienie nowej atrakcji turystycznej wymagałoby od Zarządu Portu Morskiego spełnienia szeregu warunków.

Zarząd Portu Morskiego jeszcze w połowie marca wystąpił do Urzędu Morskiego w Szczecinie o wieloletnią dzierżawę falochronu zachodniego. Miejska spółka chciałaby, aby zachodnia strona wejścia do portu stała się atrakcją turystyczną i by spacerowicze mogli z niej korzystać, podobnie jak z falochronu wschodniego.



Ewa Wieczorek z Urzędu Morskiego w Szczecinie tłumaczy, że aby w ogóle myśleć o wpuszczeniu w to miejsce spacerowiczów, kołobrzeska spółka musiałaby spełnić wytyczne związane z bezpieczeństwem.



- Przede wszystkim jest to budowla hydrotechniczna, więc trzeba by ją było dostosować, jako ciąg spacerowy. Tam w tej chwili w ogóle nie ma dojścia. Trzeba by tam było poprowadzić jakiś ciąg pieszy, wydzielić jakąś ścieżkę. Wymagane będzie zabezpieczenie w postaci jakiejś barierki - mówi Wieczorek.



Decyzja w sprawie przyszłości falochronu jeszcze nie zapadła. Na przyszły tydzień zaplanowano wizję w terenie, która ma dać odpowiedź na pytanie, czy Zarząd Portu Morskiego będzie w stanie odpowiednio zagospodarować falochron.