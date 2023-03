Będzie największa i zawiśnie na najwyższym maszcie w kraju

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Mowa o Biało-Czerwonej, która już 2. maja będzie zdobiła latarnię morską w Świnoujściu. Przygotowania do wielkiego dnia już się zaczęły, a my sprawdziliśmy jak one wyglądają.

Ogromna flaga na latarni morskiej w Świnoujściu zawiśnie już po raz dziesiąty. W tym roku Biało-Czerwona będzie miała 500 m/kw.



Żeby łopotała z dumą, przygotowania już ruszyły - mówi Piotr Piwowarczyk ze Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich.



- W całym przedsięwzięciu bierze udział kilkadziesiąt osób. Od harcerzy, alpinistów, naszej ukochanej krawcowej, w tym roku także akustyków, po orkiestrę wojskową ze Świnoujścia - mówi Piwowarczyk.



Najtrudniejsze zadanie, jak co roku, spoczywa na krawcach. Państwo Ewa i Sławomir Nowakowscy już miesiąc przed wydarzeniem zakasują rękawy, by flaga nie miała choćby najmniejszej dziurki.



- Pracy jest bardzo dużo, ale sprawia nam to satysfakcję. - Najtrudniejsze jest znalezienie uszkodzeń przy tej powierzchni. Trzeba wszystko wziąć do ręki, przerzucić, a potem zaciągnąć na maszynę - mówią państwo Nowakowscy.



Efekt tej pracy będziemy mogli podziwiać 2. maja w samo południe. Wtedy z wieży latarnianej rozwinięta zostanie dumna Biało-Czerwona.