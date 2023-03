Gazowiec Gaschem Rhone już w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Gazowiec Gaschem Rhone przywiózł pierwszy transport etylenu do portu w Policach.

To pierwszy transport tego gazu dla polickich polimerów - mówi Wojciech Blew, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins.



- Gaschem Rhone przywiózł nam 3,5 tysiąca ton etylenu, to pierwszy ładunek etylenu, który właśnie przygotowujemy do rozładunku. Obecnie są wychładzane kolektory, w najbliższym czasie statek zostanie rozładowany. Etylen jest potrzebny do produkcji - tłumaczy Blew.



Gaz będzie przechowywany w zbiorniku w temperaturze - 104 stopni Celsjusza - dodaje Wojciech Blew: - Mamy w sumie trzy zbiorniki, dwa zbiorniki są na propan, one są w tej chwili w części wypełnione. Pod koniec kwietnia przypłynie drugi ładunek propanu. A do mniejszego pojemnika o pojemności 12 tys. metrów, do którego właśnie będziemy rozładowywać przywieziony etylen.



Rocznie do produkcji tworzyw sztucznych Polimery Police będą zużywać 13 tysięcy ton etylenu.