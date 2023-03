Polimery już na rozruchu

W Polimerach Police będzie pracować 800 osób; 400 przy produkcji, pozostali w otoczeniu zakładu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W czerwcu uroczyste otwarcie, dziś budowa nowego zakładu Polimerów w Policach została ukończona - instalacje są przygotowywane do rozruchu.

- Produkcja ruszy w drugim kwartale tego roku; pod koniec drugiego kwartału będziemy już produkować polipropylen. Budowa jest zakończona, trwają przygotowania do rozruchu. Jednym z elementów przygotowań jest przyjęcie etylenu do zbiornika w porcie. W głównych instalacjach trwa odtlenianie, trwają próby szczelności oraz wypełnianie substancjami niebezpiecznymi, takimi jak rozpuszczalniki, katalizatory... - wylicza wiceprezes Polyolefins, Wojciech Blew.



W Polimerach Police będzie pracować 800 osób; 400 przy produkcji, pozostali w otoczeniu zakładu.



- Będziemy produkować nieco ponad 400 tysięcy ton rocznie polipropylenu; to szeroko stosowane tworzywo sztuczne - głównie do przemysłu motoryzacyjnego i opakowaniowego. Z polipropylenu produkowane są folie. Generalnie jest to materiał, który podlega recyclingowi, jest wielokrotnie używany w przeciwieństwie do innych tworzyw sztucznych - dodaje Wojciech Blew.



Polimery Police będą produkować tworzywa sztuczne. Dzięki tej inwestycji Polska zmniejszy ich import. Nowy zakład kosztował 1,8 miliarda dolarów.