Władze Polic zaprezentowały kolejny wariant obwodnicy

Graf. Urząd Miejski w Policach

Nie niebieski, nie żółty, nie kremowy, a biały. To kolejny wariant przebiegu przyszłej obwodnicy Polic. Zaprezentowany został radnym i mieszkańcom w trakcie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

Jest to propozycja kompromisowa wynikająca z przeprowadzonych konsultacji społecznych - uważa Aneta Soprych-Kuśnierz z Urzędu Miejskiego w Policach.



- Proszę jeszcze pamiętać, że to jest koncepcja, istotne jest to, co się odbędzie na etapie tworzenia dokumentacji budowlanej i uzyskiwania odpowiednich zgód m.in. środowiskowych. Dla mnie najważniejsze jest to, abyśmy mogli dokonać zamówienia, bo inaczej nie będziemy mogli skorzystać z pieniędzy, które zostały nam przyznane - dodaje Soprych-Kuśnierz.



Na budowę przyszłej obwodnicy Polic, będącej jednocześnie nitką dojazdową do Zachodniej Obwodnicy Szczecina, władze gminy otrzymały prawie 250 milionów złotych rządowego dofinansowania.