Jest wykonawca, SDS do przebudowy

Inwestycja realizowana będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Miasto wybrało firmę, która zajmie się remontem basenu i hali widowiskowo-sportowej przy ul. Wąskiej w Szczecinie. Prace kosztować będą prawie 110 mln złotych.

W ramach inwestycji powstanie nowy, głębszy basen oraz większa hala sportowa. Hala oprócz rozgrywek sportowych będzie przystosowana do organizacji koncertów. W budynku znajdą się również dwie sale bokserskie, szatnie i trybuny dla widowni. W nową zabudowę wkomponowane zostaną elementy po starym obiekcie. To część holu wejściowego i mozaiki. Cały kompleks będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.



Inwestycja realizowana będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Przyszły wykonawca będzie miał 36 miesięcy na zrealizowanie zadania. Miasto na ten cel otrzymało 65 mln złotych z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.