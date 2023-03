Stoiska opustoszały, budki zostały ogrodzone - kwiaciarki zniknęły z placu Szarych Szeregów w Szczecinie.

To z powodu remontu alei Wojska Polskiego. Na stałe działa tam siedem stoisk z kwiatami. To tylko chwilowa przerwa.- Budki zostaną na razie tak samo. My je spróbujemy odnowić, choć grafficiarze nam utrudniają pracę - mówi jedna z kwiaciarek.Jak zapowiadają kwiaciarki na stałe miejsce wrócą pod koniec maja. W Dni Matki, czyli 26 maja - mają pracować.Remont śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego kosztuje ponad 80 mln zł i ma zakończyć się jesienią tego roku.