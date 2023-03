Tor Wodny w Parlamencie Europejskim

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wystawa "Tor Wodny Świnoujście-Szczecin" oraz "Zabytki Toru Wodnego" zostanie dziś zaprezentowana w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Na zdjęciach będzie można zobaczyć między innymi skarby, które udało się wykopać podczas prac. Są wśród nich między innymi broń, elementy statków i boje. Inwestycja dostarczyła ponad 100 ton obiektów zabytkowych.



Tor wodny do Szczecina pogłębiono do 12,5 metra. Prace ukończono w ubiegłym roku. Inicjatorem wystawy jest poseł do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości, Joachim Brudziński.



Otwarcie wystawy o godz. 13.30.