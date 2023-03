Poseł PiS: Tusk nie jeździ po małych miejscowościach, więc zmian nie widzi

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To kłamliwe stwierdzenia – w ten sposób poseł Artur Szałabawka z Prawa i Sprawiedliwości ocenił wypowiedzi Donalda Tuska na temat pomocy finansowej, jaką rząd przekazał samorządom.

Tusk podczas oficjalnych spotkań kpił z pomocy, jaką rząd udziela gminom i powiatom. Parlamentarzysta dodał, że nigdy wcześniej samorządy nie dostały tak dużego wsparcia na budowę dróg, kanalizacji i infrastruktury, która jest potrzebna dla rozwoju „polski powiatowej”.



- Samorządowcy wręcz mówią, że nigdy by tego nie dokonali, bo ich małe budżety niestety na to by nie pozwoliły, gdyby nie pieniądze np. z Polskiego Ładu. Ja wiem, że pan Donald Tusk po małych wiejskich drogach powiatowych czy gminnych to nie jeździ i tego nie widzi, ale ci ludzie, którzy mieszkają w tych małych miejscowościach, bardzo mocno to odczuli. W pozytywny sposób - mówi Szałabawka.



Szałabawka dodał, że zrównoważony rozwój kraju polega na tym, aby inwestować nie tylko w duże aglomeracje, jak była za czasów PO, ale także w niewielkie miejscowości.