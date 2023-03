Trwa remont linii kolejowej do Poznania. Sprawdziliśmy, jak idą prace w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Jesteśmy coraz bliżej zakończenia pierwszej połowy robót na wiaduktach w Stargardzie - zapewniało PKP PLK podczas wizji lokalnej na dworcu.

Nowy, trzeci peron oraz przejścia podziemne wymagają jedynie wykończenia, a w okolicach września ruch pociągów ma przenieść się już na nowe tory. Dopiero potem wykonawca będzie mógł rozebrać stare części wiaduktów.



Wszystko wskazuje na to, że budowa drugich połówek obiektów pójdzie dużo sprawniej, niż dotychczasowe prace. W pierwszym etapie natknęliśmy się na dużo niespodzianek, których nie mieliśmy na planach - tłumaczy Szymon Gorzejewski z PKP Polskie Linie Kolejowe.



- Rozwiązaliśmy już wszystkie problemy z kolizjami, które były związane z przebudową np. ciepłociągów czy też gazociągów. Zakładamy, że zaczniemy teraz tylko i wyłącznie czystą robotę budowlaną, ponieważ wszystkie nasze bolączki zostały rozwiązane na tym realizowanym obecnie etapie - mówi Gorzejewski.



Obecnie pod wszystkimi wiaduktami w Stargardzie odbywa się ruch pieszych i samochodów. Do lipca nie zamkniemy żadnego z nich, co jednak nie oznacza, że prace się zatrzymały - mówi Gorzejewski.



- Trwają prace związane stricte z robotą kolejową. Układanie nawierzchni, zabudowa nowych rozjazdów, roboty związane z siecią trakcyjną, zabudowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym - wylicza Gorzejewski.



Prace w Stargardzie będą ostatnią oddaną częścią w ramach remontu linii kolejowej na trasie Szczecin - Poznań. Ma on się zakończyć do końca 2024 roku i skrócić czas przejazdu do około dwóch godzin.