Mały reaktor atomowy ma powstać w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mały reaktor atomowy, który będzie dostarczał parę technologiczną, chcą wybudować Zakłady Chemiczne Police.

W środę podpisano w tej sprawie porozumienie pomiędzy Grupą Azoty a amerykańską firmą, która ma dostarczyć technologię - mówi Tomasz Hinc prezes Grupy Azoty. - Jest to projekt, który zakłada, że rozpoczniemy budowę reaktora w Policach. To reaktor, który będzie miał moc 30 megawatów.



Reaktor będzie służył także do badań, nie wykluczamy swojej własnej energetyki - dodał prezes Zakładów Chemicznych Police Mariusz Grab. - Firma USNC testuje swoje rozwiązanie i nie jesteśmy jedynym miejscem, w którym to robią. W tym programie badawczym będziemy wspólnie uczestniczyli i myślę, że w późniejszym etapie dołączą też inne firmy.



Wraz z reaktorem pojawią się na Pomorzu Zachodnim nowe technologie - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - To tutaj mają szanse budować się przyszłe kadry dla polskiego przemysłu, który będzie pracował być może na takich reaktorach.



Reaktor ma stanąć na terenie Zakładów Chemicznych Police. W Stanach Zjednoczonych podobne urządzenia służą na przykład do ogrzewania budynków uniwersyteckich.