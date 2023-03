Kołobrzeg chce poszerzyć granice miasta

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Władze Kołobrzegu planują poszerzenie granic miasta. Ma to pozwolić na rozwój nowych gałęzi gospodarki. W takie rozwiązanie nie wierzy jednak lokalna opozycja.

Chodzi o dokładnie 121 hektarów w miejscowości Korzyścienko, leżącej administracyjnie już na terenie wiejskiej gminy Kołobrzeg. Znajdują się tam działki, na których swoją działalność w większości prowadzą miejskie spółki. Urzędnicy z Kołobrzegu uznali więc, że tereny te powinny zostać wcielone w granice miasta.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że takie rozwiązanie pozwoliłoby na rozwój nowych gałęzi gospodarki. Miasto planuje bowiem w tym miejscu stworzenie strefy ekonomiczno-gospodarczej.



- Kluczowym działaniem, jakie dzisiaj stanęło przed nami, jest poszerzenie profilu gospodarczego - mówi Mieczkowska.



W stworzenie takiej strefy nie wierzy radny Jacek Woźniak, przewodniczący klubu radnych niezależnych.



- Przez 35 lat nic się tam nie wydarzyło. Dlaczego? Dlatego, że tam jest zlokalizowana oczyszczalnia ścieków i ma to do siebie, że jest elementem konfliktogennym dla całego obszaru dookoła - mówi Woźniak.



Ostatecznie kołobrzescy radni w środę pozytywnie przegłosowali uchwałę w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do poszerzenia granic miasta. Do końca miesiąca odpowiednie dokumenty trafią do wojewody, a decyzję w tej sprawie wyda Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.