Świnoujście w Dolinie Wodorowej?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Samorząd Świnoujścia chce wejść do Uznamsko - Wolińskiej Doliny Wodorowej. W sprawie współpracy podpisano już list intencyjny, teraz przyszedł czas na kolejny krok.

Inwestor zaproponował miastu członkostwo w stowarzyszeniu Doliny Wodorowej. To zawiązałoby współpracę samorządem - mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. - Przedsiębiorca zaproponował gminie udział w tym stowarzyszeniu jako członka wspierającego. Kiedy samorządy wchodzą do takich klastrów czy takich stowarzyszeń, to jest pewna forma wsparcia i promowania danych przedsięwzięć w sprawach chociażby administracyjnych np. przygotowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego czy też usprawnienie procesów administracyjnych.



Dodaje, że powstała w okolicach Świnoujścia dolina nie będzie konkurencją ani dla utworzonej niedawno szczecińskiej, ani żadnej z regionu. Inicjatywa wpisuje się w „Polską strategię wodorową”, przyjętą przez Radę Ministrów.