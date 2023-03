"Był skutecznym przywódcą w zarządzaniu Kościołem". Promocja książki o Prymasie Wyszyńskim [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Budował siłę polskiego Kościoła. W czasach PRL-u publicznie bronił narodu, jego tradycji, kultury i religii. W szczecińskiej księgarni IPN odbyło się spotkanie z jednym z autorów książki o Prymasie Tysiąclecia bł. kard. Stefanie Wyszyńskim.

Album biograficzny poświęcony jest najważniejszym osiągnięciom i ideologii kardynała Wyszyńskiego. - Ja kardynała Wyszyńskiego znałam osobiście - mówi jedna z

uczestniczek spotkania. - Muszę panu powiedzieć, że nawet jako małe dziecko, jak chodziłam na religię, to z księdzem kardynałem żeśmy się śnieżkami rzucali. Pamiętam jako dziecko, że jak zawsze Prymas Wyszyński z tego pałacu przechodził do katedry, to każde dziecko pobłogosławił.



Prymas przez 30 lat był skutecznym przywódcą w zarządzaniu Kościołem - mówi dr hab. Rafał Łatka, jeden z autorów książki o kardynale Wyszyńskim. - Osiągnięć jest dużo. Generalnie podtrzymanie tożsamości narodowo-katolickiej to jest pierwsza rzecz. Przeprowadzenie programu Wielkiej Nowenny zakończonego rokiem obchodów Milenium Chrztu Polski, co było wielkim sukcesem polskiego Kościoła. Sam wybór kardynała Wojtyły na papieża i pierwsza pielgrzymka polskiego papieża do Ojczyzny.



Spotkanie odbyło się w Księgarni IPN w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego.