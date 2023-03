Szefowa KE popiera decyzję o wydaniu nakazu aresztowania Putina

Fot. pixabay.com / DimitroSevastopol (CC0 domena publiczna)

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poparła decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydaniu nakazu aresztowania Władimira Putina.

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata podsumowujące ostatni szczyt z udziałem unijnych przywódców. Rada Europejska dyskutowała m.in. o rosyjskich zbrodniach, w tym o porwaniu ponad 16 tysięcy ukraińskich dzieci na okupowanych przez Rosję obszarach. O nagłośnienie tej sprawy i przeprowadzenie śledztwa wnioskowała m.in. Polska.



Ursula von der Leyen podkreślała, ze sprawcy tej zbrodni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Jak dodała: „Będziemy wspierali Międzynarodowy Trybunał Karny, aż sprawiedliwości stanie się zadość. Nałożyliśmy już sankcje na 16 osób, które są odpowiedzialne za porwania, w tym na tak zwaną rosyjską komisarz praw dzieci. Wraz z [decyzją o wydaniu nakazu aresztowania] świat dla Putina stał się znacząco mniejszy. Gdy wyjedzie do jednego z 123 z krajów, które współpracują z Trybunałem Karny, będzie ryzykował swoje aresztowanie”.



Unijni przywódcy dyskutowali również o zwiększeniu wsparcia militarnego dla Ukrainy. Kraje wspólnoty chcę m.in. przyspieszyć produkcję amunicji i dostarczyć na Ukrainę w ciągu roku milion sztuk amunicji artyleryjskiej - przekazał szef Rady Europejskiej Charles Michel. „Europejski Instrument na rzecz Pokoju oraz Europejska Agencja Obrony podejmą kroki, by pomóc to zrealizować. Ta wspólna inicjatywa europejska to nowy, duży krok w kierunku stworzenia europejskiej polityki obronnej” - powiedział Charles Michel.



Przywódcy unijni dyskutowali w Brukseli również o gospodarce. Omówili propozycję Komisji, by zmniejszyć liczbę wymogów biurokratycznych dla przedsiębiorców oraz by zwiększyć inwestycje w nowe zielone technologie.