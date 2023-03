Radni Polic nie chcą spółki ze Szczecinem. Nie będzie nowej kompostowni?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archwium]

Nie będzie zakładu przeróbki odpadów biodegradowalnych, który miał powstać w Leśnie Górnym.

Na budowę - wspólnie ze Szczecinem - nowej kompostowni nie zgodzili się radni z Polic. Głównie ze względu na protesty mieszkańców sołectwa Pilchowo.



Wątpliwości radnych budził także sposób przekazania gminnych gruntów do nowej spółki

- mówi radny Krystian Kowalewski.



- Gmina wyceniła tę nieruchomość na 2 miliony 261 tys. złotych, wychodzi więc około 65 zł za metr kwadratowy. Przejrzałem Internet, na podobne inwestycje ceny się zaczynają od 190 - 210. Zaniżamy wartość działki, którą przekazujemy prywatnej firmie. To wygląda na niewłaściwe postępowanie, niekorzystne dla gminy - dodaje Kowalewski.



Inny problem, to brak jakichkolwiek korzyści ekonomicznych dla budżetu gminy Police - mówi radny Artur Echaust.



- Czy dokonano analizy opłacalności i efektywności przedsięwzięcia? W odpowiedzi uzyskałem takie oto słowa: udziałowcy przeprowadzili raport opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia, natomiast jest to informacja poufna. Jakkolwiek byśmy się nie starali i tak nie dysponujemy pełną wiedzą, co do ekonomicznego uzasadnienia takiej lub innej decyzji - podkreśla Echaust.



Z argumentami ekonomicznymi radnych nie zgadzał się przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Rogowski: - Ze słów radnego wynika, że przygotowanie tej inwestycji jest bezcelowe, a wszyscy, którzy są w to zaangażowani zrobili to bezsensownie. To z tego wynika... Trzeba było podjechać, sprawdzić czy to śmierdzi i byłoby inne podejście do sprawy.



Kompostownia docelowo przetwarzać miała 40 tysięcy ton odpadów rocznie.



Zakład prawdopodobnie jednak powstanie, ale już bez udziału gminy Police. Utworzą go docelowo spółka Remondis oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.



Planowany koszt budowy nowej kompostowni, to co najmniej 70 milionów złotych.