Matecki: Unia bezprawnie nakłada sankcje na Polskę

Sprzeciwiamy się temu, żeby Unia Europejska ingerowała w kolejne obszary polskiej gospodarki - mówił w "Rozmowie pod krawatem" pełnomocnik Solidarnej Polski w regionie i radny PiS, Dariusz Matecki.

Dodał, że Komisja Europejska narzuca na Polskę sankcje, które są pozaprawne. Chce za to przejąć kontrolę nad kolejnymi obszarami, w które w ogóle nie powinna wchodzić.Jako przykład podał sądownictwo.- Dotychczas sędziowie wybierali się sami - spośród siebie. A w tej chwili wprowadziliśmy do tego systemu element demokracji. Jednocześnie chcieliśmy wprowadzić Izbę Dyscyplinarną, żeby sędziowie nie pozostawali bezkarni, kiedy np. jadą po pijaku, kradną w sklepie, biją żonę czy molestują koleżankę z pracy, bo są to sytuacje, do których w skali kraju dochodziło - wyliczał Matecki.Matecki mówił też o niepotrzebnej ingerencji Unii Europejskiej w kwestie leśnictwa. Ponadto skrytykował zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku.