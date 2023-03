Naukowcy PUM-u na tropie raka piersi. Wykryli nową mutację

Genetycy - profesor Jan Lubiński i profesor Cezary Cybulski. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Nową mutację genu, który odpowiada za zachorowanie na raka piersi odkryli naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. To ATRIP.

Zwiększa prawdopodobieństwo nowotworu o nawet 30 procent. Wiemy już, że tak jest w przypadku raka piersi, sprawdzimy czy nie wywołuje on innych nowotworów - mówi prof. Cezary Cybulski z Zakładu Genetyki i Patomorfolgii PUM.



- Pytanie jest czy ten nasz gen predysponuje tylko do raka piersi, czy też do raka jajnika - musimy to zbadać. Robimy takie badania. Pytanie co z innymi nowotworami... Robimy też badania dotyczące raka prostaty, a także raka trzustki - tłumaczy prof. Cybulski.



Wkrótce w Onkologicznej Poradni Genetycznej PUM będzie można zbadać się i sprawdzić

czy pacjenci są nosicielami tej mutacji genu.



Jeżeli wynik będzie pozytywny, to najważniejsza będzie profilaktyka - dodaje Cybulski: - USG od 25. roku życia, mammografia od na przykład 35. roku życia, Chodzi o to, aby wykryć wczesnego raka, kiedy jeszcze możemy go wyleczyć. Wśród grup najwyższego ryzyka proponowana może być - bardzo skuteczna metoda - na przykład prewencyjna mastektomia - dodaje prof. Cybulski.



Liczbę nosicielek tej mutacji genu ATRIP w Polsce szacuje się na około 25 tysięcy.