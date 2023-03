Radni PiS-u chcą zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22:00

Projekt uchwały zakazującej sprzedaży alkoholu w Szczecinie, po godzinie 22:00 przedstawią radni PiS. Chcą by zajęła się tym rada miasta. Mówił o tym, w "Rozmowie pod Krawatem", radny Dariusz Matecki.

Przypomnijmy, wcześniej taki projekt przygotowali radni Koalicji Samorządowej. Jednak zrezygnowali z niego i nigdy nie trafił on pod obrady rady miejskiej.Jest to jednak potrzebne rozwiązanie - mówił Matecki: - Moim zdaniem może być to dokładna kopia tego projektu, który był autorstwa klubu prezydenckiego. Jestem ciekaw czy zagłosują na projekt, który sami stworzyli, czy nie zagłosują...- Taką pułapkę zastawiacie na nich teraz... - wtrącił redaktor Andrzej Kutys.- Nie, to nie jest pułapka... To jest coś, co zostało obiecane, na co mieszkańcy się ucieszyli. Uwierzyli, że w końcu ograniczy się burdy pod ich oknami, m.in. na Krzywoustego - odpowiedział Matecki.Radni Koalicji Samorządowej przygotowali projekt w oparciu o rekomendację KrajowegoCentrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które wskazuje, że zmniejszanie dostępności do alkoholu jest jedną z najbardziej efektywnych strategii ograniczania problemów alkoholowych.