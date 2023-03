"Wielkanoc dla Samotnych" w Kołobrzegu już po raz piąty

Wielkanoc dla Samotnych 2022. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

W Kołobrzegu trwają przygotowania do akcji "Wielkanoc dla Samotnych". Rozpoczęły się zapisy na świąteczne paczki dla osób potrzebujących pomocy.

To już piąta edycja świątecznej akcji organizowanej przez Fundację Wolne Miejsce. Wolontariusze zakończyli zbiórkę darów niezbędnych do przygotowania 350 paczek, które trafią do osób starszych, samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.



Kamil Barwinek, koordynator akcji mówi, co znajdzie się w świątecznych paczkach.



- Bedą tradycyjne paczki wielkanocne, gdzie znajdzie się żur, jajko wielkanocne, biała kiełbasa, sałatka jarzynowa, ciasta, owoce, słodycze, pasztet wielkanocny, czyli to, co się znajduje na tradycyjnym, wielkanocnym stole, aby każda osoba miała śniadanie na niedzielę wielkanocną - powiedział.



W czwartek wystartowały też zapisy osób, do których mają trafić paczki. Chętni powinni zgłaszać się bezpośrednio do fundacji. Wolontariusze dostarczą je do potrzebujących w Wielką Sobotę.