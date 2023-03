Co dalej z kołobrzeskim "Słoneczkiem"?

Dziecięcy szpital uzdrowiskowy „Słoneczko”. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Jaka będzie przyszłość dziecięcego sanatorium w Kołobrzegu? Marszałek województwa pisze w tej sprawie do MSWiA.

Decyzja o likwidacji szkoły, a tym samym zaprzestaniu funkcjonowania dziecięcego szpitala "Słoneczko" spotkała się z krytyką polityków Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Czesław Hoc w liście otwartym zarzuca Platformie Obywatelskiej "niedobór empatii" i lekceważenie misji dziecięcego szpitala.



W odpowiedzi marszałek województwa Olgierd Geblewicz napisał list do ministra spraw wewnętrznych i administracji o przejęcie tej działalności przez państwo. Wskazuje on, by to kołobrzeskie sanatorium MSWiA zajęło się leczeniem dzieci.



Dyrektor sanatorium, Maciej Bejnarowicz mówi, że będzie rekomendował rozwiązania mające uratować leczenie dzieci w Kołobrzegu.



- Intencja tego pisma miała być ośmieszająca, wyśmiewająca, wręcz nawet powiedziałbym: bezczelna, ale minister jest zbyt poważnym partnerem, aby tak odbierać to pismo, jeśli się zgłosi do mnie, ja mam bardzo konkretne propozycje - powiedział Bejnarowicz.



Obecnie w "Słoneczku" nie przebywają już mali pacjenci. Dotychczas leczono tu m.in. choroby dróg oddechowych, schorzenia skóry czy zaburzenia odżywiania i przemiany materii.